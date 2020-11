Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o wyddonwyr benywaidd

"O'n i'n lwcus iawn, pan o'n i'n digwydd 'neud fy noethuriaeth - oedd ddim yn y maes yna - o'dd hwnna yn ystod yr amser pan oedd y ffrwydrad yma'n cymryd lle. Felly wedyn ges i fy swydd gyntaf fel post-doc yn ymuno â thîm oedd yn edrych ar y datblygiadau newydd yma yn y maes achos ac effaith, a dwi wedi aros yn y maes oddi ar hynny."