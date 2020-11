Mudiad Dyfodol i'r Iaith am droi dyhead yn realiti

Mae'r mudiad yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol yn economi ardaloedd Cymreiciaf y wlad, mae am gryfhau dysgu'r iaith yn yr holl sectorau addysg ar draws Cymru ac am gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle.Teitl y maniffesto sydd wedi cael ei lunio gan Cynog Dafis a Heini Gruffudd yw 'Troi Dyhead yn Realiti'.