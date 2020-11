Comisiwn annibynnol i blismona cyfraith amgylcheddol

Ar hyn o bryd, gall aelodau o'r cyhoedd gwyno'n rhad ac am ddim i'r Comisiwn Ewropeaidd, all wedyn benderfynu ymchwilio ar eu rhan a yw llywodraethau'n cadw at gyfreithiau gwyrdd ar bethau fel ansawdd dŵr, llygredd aer a gwastraff.