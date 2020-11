Helpu eraill mewn pandemig waeth beth yw eu barn

"Roedd lot o bobl sy'n yn agos ata i yn gallu gweithio gartref a ro'n i'n ddiolchgar am hynny ond ro'n i dal yn gorfod gadael y tŷ i weithio a rhoi'n hunan at risk hefyd," meddai. "Ar yr un pryd dwi'n meddwl am rheiny sy'n gweithio yn yr ysbyty, a ni'n lwcus.