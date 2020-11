'Annheg' pe bai arholiadau i gyrsiau galwedigaethol

"Pan ddechreues i'r cwrs prentisiaeth o'n i'n gwybod bydde'n rhaid i fi 'neud rhai arholiadau - o'n i'n ymwybodol o hynny - ond wedyn pan dda'th y newyddion bod pobl TGAU ac AS ddim yn gorfod gwneud eu harholiadau nhw, o'n i'n meddwl falle bydde hynny'n effeithio arna i hefyd," meddai.