Ateb y Galw: Y cerddor Meilyr Emrys

Ges i gyfle i weld Sleeper yn chwarae'n fyw cwpwl o flynyddoedd yn ôl ac fel oedd hi'n canu 'And it's you…' yn Sale of the Century, fe wnaeth Louise bwyntio tuag at lle o'n i'n sefyll… Fysa'r Mei Emrys 16 oed wedi bod wrth ei fodd!