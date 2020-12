'Argyfwng tai': Prynwyr yn llythyru at berchnogion Gwynedd

Gyda phrisiau eiddo wedi cynyddu'n sylweddol mewn rhannau o'r gogledd, mae cynghorwyr yng Ngwynedd wedi tynnu sylw at raddfa'r her sy'n wynebu pobl sy'n ceisio prynu am y tro cyntaf, a hynny cyn i gynllun gweithredu tai gael ei gyhoeddi yn y dyddiau nesaf.