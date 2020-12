Ateb y Galw: Y cyflwynydd Alex Humphreys

Pan o'n i tua 13 oed, o'n i mewn disgo ac roedd 'na hogyn o'n i'n rili ffansio. Roedd o wedi bod yn edrych arna i o bell am sbel ac yn gwenu - bendant yn rhoi'r argraff roedd o hefo diddordeb. O'n i'n meddwl bod gennai siawns, felly o'n i'n gwenu nôl. Ond pan nes i droi rownd, welais i ferch yn edrych draw ac yn gwenu ato fo. Mae'n troi allan mai dyma oedd ei gariad, yn sefyll y tu ôl i mi yr holl amser hefo'i ffrindiau - a hi oedd yr un oedd o'n edrych ar, nid fi. Gyted.