Y Nadolig mewn pump gair

Ond tybed a wyddech chi fod y gair Saesneg 'holly' (gynt 'hollin') hefyd yn perthyn iddo? Dangosodd Jacob Grimm (un o'r brodyr Grimm a gysylltwn â hanesion Sinderela a Hugan Fach Goch), fod 'c' wreiddiol yn aml yn troi'n 'h' yn Saesneg - ac fel y mae 'celyn' a 'holly' ('hollin') yn perthyn i'w gilydd, mae 'cant' a 'hundred' a 'cŵn' a 'hounds' hefyd yn perthyn i'w gilydd. Dyma enghraifft o 'Reol Grimm' yn ôl yr ieithegwyr.