Dafydd Hywel: Dim Panto am y tro cyntaf mewn 40 mlynedd!

Yr adeg yma o'r flwyddyn fel arfer mae Dafydd Hywel yn ei chanol hi gydag ymarferion a pherfformiadau Panto. Ond am y tro cyntaf ers bron 40 mlynedd, mae'r llwyfan yn wag, y daith wedi ei gohirio ac mae'n Nadolig tawel i'r actor a'r cyfarwyddwr.