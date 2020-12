Unigolion a phartïon plygain i ganu'n rhithiol eleni

"Mae hi mor bwysig fod Plygain yn digwydd rywsut eleni ac mae symud y gwasanaethau ar y we yn gyfle gwych i rannu'r traddodiad â chynulleidfa newydd ac ehangach."Bydd modd gwylio'r Plygeiniau Rhithiol ar dudalen Facebook Mentrau Iaith Cymru a YouTube Trac Cymru ar 20 Rhagfyr, 2020 a 3 Ionawr, 2021 am 18:00.