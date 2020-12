Y grŵp cerdded i ddynion sy'n helpu iechyd meddwl

"Ond, oherwydd hynny, wnaeth un wraig gysylltu yn gofyn a fyddai hi'n cael dod am dro. Felly dwi wedi bod am dro efo hi fy hun a sôn wrthi am y syniad yma o grŵp i ddynion a rŵan mae hi wedi bod mewn i'n gweld ni er mwyn sefydlu grŵp cerdded i fenywod.