Nadolig Elin Fflur

Wnaeth Mam sgwennu'r gân ar gyfer un o'i chyngherddau 'Dolig pan o'n i'n ifanc a dwi'n ei chofio hi'n glir o'r cyngherddau hynny. Pan o'n i'n yr ysgol, wnes i ag un arall ei chanu hi felly wnes i feddwl bysa'n lyfli i ddod â honno nôl. Fe wnes i dwistio'i braich hi a dweud 'C'mon Mam, mae'n rhaid i ni wneud hyn!'