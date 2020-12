Llio Maddocks: Colli Dad a dysgu byw yn 2020

Ond beth am wneud addewid? Wrth i'r flwyddyn newydd agosáu, beth am edrych tuag at y goleuni yn ein bywyd? Yn hytrach na chanolbwyntio ar be' wnaethon ni ei golli eleni, beth am feddwl am y pethau a gyflawnwyd, mewn amgylchiadau go heriol?