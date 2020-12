Bethan Arwel: Gwobr Academi a bywyd yn Awstralia

Fi oedd yn gyfrifol am y gyfres ddogfen Murder in the Outback: the Lees and Falconio Mystery, yn edrych nôl ar ddiflaniad y backpacker o Brydain, Peter Falconio yn 2001 a chymryd golwg newydd ar y wybodaeth oedd gan yr heddlu am yr achos. Cafodd y gyfres ei chomisiynu gan Channel 4 ym Mhrydain a Sianel 7 yma yn Awstralia.