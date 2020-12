'Mae fy ngwallt yn symbol o fy hil ac mae'n wleidyddol'

Dwi 'di bod yn cael braids ers mod i tua wyth mlwydd oed, dyna'r ffordd orau i drin fy ngwallt a'i gadw yn neis ac yn daclus ac i'w amddiffyn. Pan o'n i'n iau, o'n i'n casáu nhw - ro'n i'n teimlo'n wahanol a fi'n nabod lot o ferched fydde wedi gwneud unrhyw beth i gael gwallt syth.