Cyfnod clo newydd: Staff ysbyty'n teimlo 'rhyddhad'

"Fy ngwaith i yw i ofalu am bobl ar ddiwedd eu hoes, ond y gwir amdani yw, gyda llawer o bobl i ffwrdd o'r gwaith, mae llawer o bobl yn cael eu defnyddio i wahanol feysydd gwaith, ac mae yna lawer o bobl sy'n gofalu am bobl sydd yn marw y gallai hyn fod yn brofiad cymharol newydd iddo, ac mae'r baich y mae llawer o staff yn ei wynebu yn wirioneddol uchel."