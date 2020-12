Pobl ar draws y byd yn rhan o bantomeim Y Drenewydd

"Y peth cyntaf oedd yn rhaid i fi wneud oedd cael gwared o'r gŵr a'r ddau blentyn ac wedi iddyn nhw fynd allan fe wnes i wisgo lan fel y chwaer hyll - wig, make up - ac yna roeddwn i'n actio o flaen y ffôn. 'Nes i fwynhau hynna lot."