'Dwi ddim isho bod y go-to am hiliaeth'

"Odd o'n reit cŵl. O'n i'n meddwl mai fi oedd yr unig un! O'n i'n siarad efo Ameer Davies-Rana (cyflwynydd Hansh) y dydd o'r blaen, ac o'dd o'n dweud bod 'na gymuned gyfan o bobl hil cymysg yn siarad Cymraeg yn y de, ac o'n i'n meddwl sut gythraul ydw i wedi methu hynna i gyd?"