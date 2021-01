Bron 50,000 o bobl Cymru wedi derbyn brechlyn Covid

"Mae'r gymeradwyaeth ddiweddar o'r brechlyn Oxford-AstraZeneca yn newid pethau go iawn a bydd yn ein helpu i gyflymu ein rhaglen frechu yn sylweddol. Dros y tair wythnos nesaf, byddwn yn derbyn 105,000 dos arall o'r ddau frechlyn i helpu i amddiffyn pobl sydd fwyaf mewn perygl."