Uchafbwyntiau gyrfa chwaraeon Gareth Blainey

Ar ddechrau'r gystadleuaeth doedd fawr neb yn credu fod gobaith i Williams ei hennill a dywedodd o y buasai o'n mynd i Gynhadledd Newyddion yn noeth tasai o'n llwyddo. Cipiodd y bencampwriaeth ar ôl un o'r rowndiau terfynol mwya dramatig yn hanes y gamp. Ar ôl i Williams fynd ar y blaen o 14-7 daeth ei wrthwynebydd o'r Alban, John Higgins, yn ôl yn gryf i'w gwneud hi'n gyfartal 15-15 cyn i'r Cymro drechu Higgins o 18-16. Am stori!