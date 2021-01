Cofio ennill y 'tocyn aur' i gyngerdd Dwylo Dros y Môr

"O'n i'n 'neud llawer o'r math yma o beth, ac o'dd o ddim yn rhwydd i ni mewn ffordd," mae Nia Ceidiog yn cyfaddef. Fel un o brif gyflwynwyr S4C, hi oedd â'r dasg o ddod i gwrdd â fi, "Doedd 'na ddim ymchwilydd na pherson PR ac o'dd gen i ofn am fy mywyd i golli rhywun yn y crowd.