Sut i helpu ffrindiau sy'n galaru mewn pandemig?

"Mae pobl yn gallu teimlo'n ofnadwy o unig a bod pobl ddim isho siarad efo nhw am bo nhw ddim yn gwbod beth i ddeud. Dan ni ddim yn dda iawn am handlo marwolaeth - ond beth am 'mae'n ddrwg gen i glywed am dy golled. Dwi'n gwbod bod o'n anodd, sgen i ddim geiriau o gysur ond dwi'n meddwl amdanach di.'"