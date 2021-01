Blwyddyn newydd... ond yr un hen fi

'Wnaeth popeth ddechrau yn iawn, cofiwch chi - yn ystod wythnos gynta' Ionawr, o'n i'n feistres yr addunedau! Ma' rhywbeth am ddechrau'r flwyddyn newydd sy'n rhoi fwy o egni i rywun (wel, wedi i chi atgyfodi ar ôl hangover Nos Galan, ta beth) - a mi o'n i'n barod i herio'n hunan.