'Dwi 'di blino a does dim jôcs rŵan,' medd parafeddyg

"Ddechrau Ebrill mi ges i Covid - roeddwn i'n tagu a methu anadlu wrth fynd o'r 'stafell wely i'r gegin. Ar ôl pymtheg diwrnod es i nôl i'r gwaith ac yn y dechrau roeddwn i'n fyr fy ngwynt - dyw e ddim yn beth neis o gwbl.