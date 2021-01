Beti George: 'Dyw byw eich hun yn ystod pandemig ddim yn sbort'

Cefais anrheg Nadolig annisgwyl iawn, gyda llaw. Doedd y darllenwyr sêr hyd yn oed, ddim wedi ei ddarogan. Roedd rhywun neu rywrai yn credu mod i'n haeddu bod yn aelod o'r Ymerodraeth Brydeinig am fy nghyfraniad i'r cyfryngau ac i elusen. A mawr yw fy ngwerthfawrogiad o'u cefnogaeth.