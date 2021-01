Oriel: Cofio Cymru'r '80au?

Mae o'n gwneud penderfyniadau ar eich rhan chi ond o'r blaen roedd yn rhaid gwybod sut i ddefnyddio camera a gwybod am exposure golau a sut i ddefnyddio ffilm mewn amgylchiadau heb lawer o olau. Mae o'n llawer mwy hwylus heddiw i bobl gael llunia amazing efo'u ffôn.