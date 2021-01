'Modd cynnal yr Euros yn ddiogel,' medd cyn-hyfforddwr

"Does dim rhaid cael pêl-droed, ond mae pobl yn dioddef. Dydi pobl ddim yn gweld ei gilydd. Mae'n amser anodd i bawb ymdopi. Mae'r African Cup of Nations yn esiampl wych bod 'na bosibilrwydd i bethau allu gweithio ac yn help i bobl ymdopi â'r amser caled yma," ychwanegodd.