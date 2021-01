'Doedd neb craffach na Mirain...'

Yr oedd ei hangerdd at ei gwlad a'i hiaith bob amser yn hollbresennol. Hi oedd un o aelodau cyntaf Yes Cymru, a bu'n gwasanaethu ar y pwyllgor cenedlaethol am rai blynyddoedd. Er ei bod erbyn hynny'n sâl ac ynghanol ei thriniaeth, mynnodd fynd ar yr orymdaith fawr drwy strydoedd Caernarfon yn 2019, a'i syniad hi oedd creu'r baneri Annibyniaeth trawiadol a gawsant eu hongian o falconi'r castell.