'Llais' y Prif Weinidog i'r gymuned fyddar

"Roedd ysgolion wedi cau am y tro cyntaf. O'n i gyda Kirsty Williams, ac yn un o'r cwestiynau, ro'n i wedi clywed 'will the hubs be closing?' Pan oedd hi'n cario 'mlaen, o'n i'n sylweddoli... 'dydi hi ddim yn siarad am hubs, mae hi'n siarad am pubs...'!