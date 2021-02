Beth fydd Arlywyddiaeth Joe Biden yn ei olygu i Gymru?

"Hefo rhywun fel Trump yn arwain, mi oedden ni wastad ar binnau ac yn disgwyl i rywbeth ddigwydd i'n hawliau ni fel rhieni neu gwpwl priod. Er enghraifft, os fasa Trump wedi rhoi'r DOMA [Defense of Marriage Act] yn ôl yna faswn i ddim yn cael fy nghydnabod fel gwraig i Carolina ac felly mi faswn i'n colli Green Card fi.