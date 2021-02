'Dwi'n falch na es i ddim i'r coleg eleni'

"Ro'n i'n gorfod trio cael Visa ond achos bod y firws yn eitha newydd a bob dim o'n i jyst methu gwneud fawr o ddim byd ac roedd bob man wedi cau hefyd felly o'n i methu cael y papurau o'n i eu hangen. So nes i wneud y penderfyniad tua mis Mai fyswn i ddim yn mynd am flwyddyn.