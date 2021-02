'Colli cyfrolau'r Eisteddfod yn costio tua £100,000'

"Dyna wnaeth pryddest Eluned Phillips yn 1983 wrth iddi ysgrifennu am ryfel y Falklands," medd Gerwyn Wiliams ac yn ystod y drafodaeth mae yna gyfeiriadau at bryddest T. James Jones yn ymateb i bleidlais '79 ar ddatganoli (pryddest anfuddugol am ei fod wedi mynd yn groes i'r rheolau), pryddest ddadleuol John Roderick Rees am dai haf yn Eisteddfod Llanbed ac awdl Cilmeri, Gerallt Llwyd Owen yn 1982.