Covid-19: Ymgyrch i berswadio mwslemiaid i gael brechlyn

Rhai o'r bobl sydd fwyaf tebygol o fod yn amheus o gymryd y frechlyn yn ôl Cyngor Mwslemaidd Cymru yw mewnfudwyr o'r genhedlaeth gyntaf, sydd efallai heb sgiliau Saesneg cryf, ac eraill sydd wedi cael profiadau gwael o'r system iechyd yng Nghymru yn y gorffennol.