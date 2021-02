Coronafeirws: 28 marwolaeth a 461 achos newydd

Mae Wrecsam yn parhau i fod yr ardal awdurdod lleol sydd â'r gyfradd achosion uchaf - mae 247.9 o bobl fesul 100,000 o'r boblogaeth wedi profi'n bositif am y firws yn ystod y saith niwrnod diwethaf, gyda Sir y Fflint yn go agos gyda chyfradd o 231.9.