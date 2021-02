'Angen ymwybyddiaeth o gam-drin domestig cefn gwlad'

"Roedd person ro'n i'n nabod wastad yn dod i gyfarfodydd â chleisiau arni, ac o'n i'n gofyn 'Beth ddigwyddodd te?', 'O! Cwympais i dros y blincin ci!', meddai hi. Ar ôl i'w gŵr hi adael, fe wnaeth hi gyfadde wedyn ei bod hi wedi cael trais yn y cartref. 'Dyw pobl ddim am roi'r wybodaeth yna'n eang ond mae'n rhaid i ni ddisgwyl am y signs."