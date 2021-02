Cofio'r cyn AS a'r hanesydd Dr Hywel Francis

Fel hanesydd, cyhoeddodd yn helaeth ar gymunedau glofaol De Cymru, gan gynnwys The Fed: a History of the South Wales Miners in the Twentieth Century (Caerdydd, 1980) (cyd-awdur gyda'r Athro Dai Smith); Miners Against Fascism: Wales and the Spanish Civil War (Caerdydd, 1984) a History on Our Side: Wales and the Miners Strike of 1984-85.