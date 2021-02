'Pwysig rhoi clwy'r traed a'r genau yn ei gyd-destun'

"Erbyn bore Mercher o'n nhw'n cynnig £46 y ddafad. Forget it, wedes i. Erbyn i ni fynd lan ar y dydd Iau, da'th Carwyn Jones gyda fi i No. 10, a daethon ni mas o 'na da £92 y ddafad - pedair gwaith gwmint ag o'n nhw'n cynnig ar y dechre! Oherwydd o'n nhw mewn twll - o'n ni i gyd mewn twll, ond o'dd raid ffindo'r ffordd ore ymla'n."