Y boen a'r rhwystredigaeth o fod yn ferch i alcoholig

Roedd hi'n ymwybodol o'r dechrau bod ei thad yn yfwr trwm a bod hynny yn gysylltiedig â'i salwch meddwl. "Roedd lot o ansefydlogrwydd o ran cael fy rhiantu ganddo fe ers bo' fi'n ifanc iawn," meddai. "Pan o'n i'n mynd drwy fy arddegau o'n i'n ymwybodol bod fy nhad yn yfwr cymdeithasol trwm iawn. Lle bynnag o'n ni'n mynd o'dd peint yn involved - o beint sydyn i dros ben llestri."