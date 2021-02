Camddealltwriaeth yn parhau am ddeddf taro plant

Roedd y bobl a oedd yn edrych ar ôl plant hyd at saith oed (179 o'r 1,002 o ofynnwyd) yn fwy tebygol o anghytuno ei fod yn angenrheidiol weithiau i daro plentyn - 70% - o gymharu â 53% ymhlith y rheiny a oedd ddim yn edrych ar ôl plant o'r un oedran.