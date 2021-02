Annibyniaeth i'r Alban?

Meddai: "Dwi ddim yn synnu bod cymaint o sôn am ail refferendwm oherwydd y ffordd mae'r Alban wedi cael ei thrin ers yr un diwethaf. Roedd sôn am gael system ffederal ac ati a wnaeth hynny ddim digwydd, does dim newid wedi bod o gwbl felly mae lot o newid wedi bod yn agwedd pobl.