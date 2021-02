Gweddw'n galw am newid rheol sy'n 'fath o greulondeb'

"Roeddwn i'n ymweld ag e bob dydd am bum neu chwe awr. Yna ar 20 Mawrth y llynedd, fe ataliwyd ymweliadau. Pan oeddwn i'n cael ei weld eto, roedd hynny y tu allan a dau fedr i ffwrdd, neu dryw ddrws gwydr ac roedd hynny'n dod i stop os oedd rhywun yn y cartref yn sâl.