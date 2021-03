Diolch yn fawr am wneud y pethau bychain!

Mae Ann Richards o Langrannog eisiau diolch i'w ffrindiau i gyd am bob cymorth a galwad ffôn yn ystod y cyfnod yma, sy' wedi cadw hi a'i gŵr i fynd. Hefyd mae cystadlaethau fel Gwranda 'Nei Di wedi helpu drwy'r cyfnod. Diolch hefyd i'r holl deulu am eu help, yn enwedig Geraint, Garry a Beuron y gŵr.