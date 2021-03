'Nes i sylwi faint o'r Gymraeg 'nes i golli'

O'n i hyd yn oed yn fonitor y llyfrgell ysgol ar un adeg ac yn browd iawn o allu gwisgo'r bathodyn. Ac ar ben hynny i gyd, os ydy'r uchod heb bwysleisio faint o bookworm (a geek) o'n i, roedd fy rhieni yn cymryd llyfrau oddi wrtha i am ychydig oriau os o'n i'n camfihafio…