Beth yw'r broses o drin anaf rygbi difrifol?

"Mae gennym ni sawl rôl gwahanol o fewn y tîm ac mae'r dyletswyddau yn newid. Mae dau o'r physios yn gweithio gyda'r chwaraewyr sydd wedi ei hanafu am amser hir, sy'n golygu cyfnod hirach na tair wythnos. Ac mae dau yn gweithio gyda'r chwaraewyr sydd wedi eu hanafu am lai na tair wythnos.