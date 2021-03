Ffarwelio â’r stafell ddosbarth ar ôl 46 o flynyddoedd o ddysgu

"Un o'r pethau cynta' nes i pan es i i Wyddelwern, oedd cael peiriant llungopïo. Waw! O'dd hynny'n symud pethau 'mlaen yn arw iawn, achos am yr wythnosau cynta', o'n i'n defnyddio'r hen Banda; ysgrifennu efo llaw ar y papur porffor, a'i roi o drwy'r peiriant ac yn gorfod rhoi rhywbeth fatha methylated spirits nes bod y lle'n arogli, cyn bo' chi'n gallu gwneud copïau o lythyrau i rieni neu weithgareddau i'r plant."