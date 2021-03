Diogelwch merched: "Yr ofn o glywed sŵn traed tu ôl i ni"

"O'n i jyst ar y ffordd adra o'r gwaith," meddai. "O'dd o'n ystod y gaeaf, felly roedd hi 'di tywyllu. Ac o'n i'n cerdded adra ar y brif lôn pan nes i gerdded heibio dau ddyn mawr tal. Wrth i mi gerdded heibio nhw, dyma un ohonyn nhw'n rhoi llaw i fyny'n sgert i.