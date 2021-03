John ac Alun: Cofio cyfnod 'boncyrs' wedi'r albwm cyntaf

Bellach dwi'n mwynhau bod ar lwyfan yn llawer mwy am be' ydi o - y perfformio yn hytrach na'r sylw a ballu. Ond myn diawl, dwi wedi sylweddoli yn y flwyddyn ola' yma faint dwi'n colli o'r elfen gymdeithasol o'r peth hefyd, cael peint a sgwrs hefo hwn a llall, panad a cacan gefn llwyfan ar ôl cyngerdd... colli hynny go iawn.