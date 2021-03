Y Gerddorfa, Carwyn a Kizzy

Mae'r gwaith tuag at y perfformiad wedi bod yn mynd rhagddo ers sawl mis, ac roedd yr arweinydd Owain Roberts yn falch o weld yr holl waith wedi dwyn ffrwyth: "Roedd perfformiad Kizzy yn wych. Ges i gymaint o hwyl yn gweithio ar drefniannau ei cherddoriaeth hi dros y gwyliau Nadolig felly roedd cael eu perfformio nhw o'r diwedd a chael teimlad o gyngerdd a pherfformiad byw gyda phobl yn gwrando yn astud wir yn arbennig."