Gweinidog Addysg: 'Y ffiasgo arholiadau oedd y cyfnod gwaethaf'

Yn ystod y pandemig, mae hi wedi dweud wrth ysgolion i gau ddwywaith (ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion am gyfnodau estynedig) - ym mis Mawrth 2020 a mis Ionawr 2021 ac mae hi wedi canslo arholiadau'r haf am ddwy flynedd yn olynol.